جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسيحتفي موسم رمضان بالتقاليد الرمضانية التي تمثل عدداً من مناطق المملكة وتحديداً منطقة الحجاز، من خلال الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تنظمها وزارة الثقافة في منطقة البلد بجدة التاريخية، والتي يأتي لزيارتها العديد من سياح الدول العربية والأوروبية للتعرف على ثقافة جديدة ومميزة من ثقافات العالم.بدورها ألتقت وكالة الأنباء السعودية، بعدد من السائحين من إيطاليا وبولندا في منطقة البلد أثناء تجولهم بها، حيث عبرت عائلة بولندية عن سعادتها باختيار المملكة كوجهة سياحية، واعتبرتها فرصة للتعرف على الثقافة الإسلامية والعربية.وتروي العائلة البولندية تجربتهم مع الأطعمة التقليدية في جدة التاريخية ومنها " الصيادية "، ومشروب " السوبيا " الذي يشتهر تصنيعه في شهر رمضان المبارك، حيث حاز طعم " السوبيا " المميز على إعجابهم، إضافةً إلى الأنواع المختلفة من الأسماك ولذّة طعمها، وكذلك وجبة الفلافل، وعصير قصب السكر الطازج الذي أعجبوا بمذاقه الرائع.وعدت السائحة البولندية " بولا " استكشاف الثقافات المختلفة بأنه أمر جميل ، وهذا ما جعلها ترافق والديها اللذان قررا القدوم إلى المملكة للسياحة، لافتةً النظر إلى أن أكثر ما أعجبت به هو تمسك الشعب السعودي بثقافتهم وتقاليدهم المختلفة، مثل اللباس التقليدي واعتزازهم وحبهم لثقافتهم ودولتهم.فيما تجول السائحون الإيطاليون حول شوارع البلد القديمة برفقة مرشدتهم السياحية التي شرحت لهم تاريخ البلد بأسلوبٍ واضح وسلس، حيث نوهت السائحة الإيطالية " أدريانا " بأجواء بيوت البلد القديمة وجمال نوافذ الروشن وألوانها البديعة، وأثنت على نظافة شوارع البلد وأريحية التجول بها.وروت " أدريانا " متعة تجربة التجول بين المتاجر الصغيرة في أزقة جدة التاريخية، خاصة محلات العطارة التي يفوح منها عبير الأعشاب العطرة والأنواع المختلفة من اللبان والبخور والعطور، التي أكدت حرصها على اقتناء مجموعة منها لتجربتها كنوع من الذكرى لهذه الرحلة الجميلة.// انتهى //17:51ت م0146