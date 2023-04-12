نجران 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوزعت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران 26400 وجبة إفطار صائم، و86550 عبوة مياه، خلال الـ 20 يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك، وذلك في 5 جوامع بمدينة نجران.وأوضحت الجمعية أن تقديم وجبات إفطار الصائمين يومياً خلال شهر رمضان، يهدف إلى إحياء السنة، والتعاون على بذل الخير، واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات، وكسب أجور الصائمين، كما يعد أحد المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لترسيخ مبدأ التكافل والترابط المجتمعي.//انتهى//17:51ت م0147