حفر الباطن 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساختتم مجلس المسؤولية الاجتماعية " الفاء " أمس، مسابقة القرآن الكريم بنسختها الثانية برعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، وبحضور رئيس محكمة حفر الباطن الشيخ عبد المحسن الدايل، وعددًا من مديري الإدارات الحكومية والمشاركين، وذلك على مسرح إدارة التعليم بالمحافظة.وتضمنت المسابقة أربعة فروع هي: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، وحفظ عشرون جزءًا متتالية مع التلاوة والتجويد، والثالث حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد، فيما يأتي فرعها الرابع للأصوات الندية.وتهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء المحافظة على الإقبال على كتاب الله عز وجل حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وتنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم، وإبراز جهود المملكة واهتمامها بكتاب الله والعناية به، فضلاً عن كون تلاوة القرآن في الشهر الكريم من أفضل وأقرب العبادات إلى الله تعالى.واختتم الحفل بتكريم الفائزين والفائزات والمشاركين والرعاة في نجاح المسابقة.// انتهى //17:51ت م0148