جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واستشهد حارات جدة التاريخية إقبالاً كبيراً من الزوار لموسم رمضان، خاصةً مركاز الألعاب الشعبية، والتي يحضون من خلاله بالمشاركة على شكل مجموعات في تجربة الألعاب والاستمتاع بأوقاتهم للتسلية والترفيه، خاصة الأطفال الذين يجدون في هذه المشاركة متعة وإبراز لمواهبهم .وبرزت الألعاب الإلكترونية في مركاز الألعاب وخاصة ألعاب " الأتاري " باعتبارها واحدة من أهم الألعاب الشعبية القديمة، حيث وجدت حضوراً لافتًا واهتمام من زوار موسم رمضان ممن عاصروا هذه اللعبة، بألعابها وتحدياتها المختلفة وبذكرياتها الجميلة، كما تضمن المركاز جلسات أرضية لألعاب شعبية أخرى مثل الكيرم، والفرفيره، والضومنة، والشطرنج، والبلوت، أتاحت للزوار من مختلف الفئات العمرية التعرف على التراث والإرث الشعبي والثقافي للمنطقة .وأضفت المنازل والمباني القديمة التي تحيط بالمركاز، والفوانيس والإنارات التي تزين الشوارع والممرات للمتجهين لمركاز الألعاب الشعبية، أجواء خاصة وتحفيز للمشاركين فيها، لمن لم يسبق له اللعب بمثل هذه الألعاب، باعتبارها أحدى التجارب السياحية الجديرة باهتمام الزوار.يأتي ذلك ضمن موسم رمضان في جدة التاريخية، التي تشكّل مزيجاً من العراقة والأصالة، وفرصة لتعريف الجيل الجديد بالمعايير الثقافية والاجتماعية التي سادت تلك الحقبة المهمة من تاريخ جدة.// انتهى //18:03ت م0150