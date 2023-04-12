نجران 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسكثفت أمانة منطقة نجران أعمال صيانة الحدائق والمتنزهات استعدادًا لاستقبال المتنزهين، وتوفير بيئة ترفيهية آمنة.وقامت الأمانة ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة خلال الأيام السبعة الماضية، بصيانة 40 عمود إنارة ديكوريه، وزراعة أكثر من 210 شجيرات محلية، والانتهاء من العناية بالمسطحات الخضراء بمساحة 740 ألف متر مربع، وتقليم وتنسيق 1000 شجرة، وصيانة الألعاب والملاعب بمساحة 620 متراً مربعاً، وصيانة الأرصفة والممرات وإزالة التشوه البصري بمساحة 95 متراً مربعاً، وصيانة 25 دورة مياه، وصيانة ونظافة 20 نافورة وشلال.//انتهى//18:05ت م0151