الأحساء 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم, معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار المالك والوفد المرافق لهما.وجرى خلال اللقاء مناقشة مشاريع النقل في المحافظة وبحث سبل التطوير، ومعالجة التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مشاريعها الرامية لتعزيز جودة الحياة في محافظة الأحساء، كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد منتصف العام الماضي.بعد ذلك تفقّد سمو محافظ الأحساء يرافقه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار", والرئيس التنفيذي لـ"سار" مراحل سير العمل في مشروع تحويل مسار الخط الحديدي بمحافظة الأحساء.وقدم الفريق الهندسي المشرف على المشروع، شرحًا عن الأهداف الخدمية والتنموية للمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز به 85%.ونوه سموّه بأهمية المشروع، ودوره الكبير في زيادة عوامل السلامة على مستخدمي الطرق وتحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية في مدينة الهفوف.بدوره أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية حرص الخطوط الحديدية السعودية على إنهاء أعمال المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن مشروع تحويل مسار الخط الحديدي بمحافظة الأحساء، سيسهم في تعزيز عوامل السلامة المرورية في التقاطعات وتسهيل حركة المرور و تحقيق انتقال أسرع لقطارات البضائع في رحلاتها بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض وزيادة الطاقة التشغيلية لقطارات البضائع، مما يسهم في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.// انتهى //18:06ت م0153