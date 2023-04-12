الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوَقَّعَت مجلة الدفاع -المجلة العسكرية الفصلية التي تصدر عن وزارة الدفاع- اليوم، اتفاقية رعاية إعلامية إستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي", وذلك بحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.ومثل وزارة الدفاع، المشرف العام على المجلة ومدير الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان، ومن شركة "سامي" نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة الأرضية محمد بن سعود الحديب.وبموجب الاتفاقية، ستكون الشركة السعودية للصناعات العسكرية الشريك الإعلاني الإستراتيجي لمجلة الدفاع في نسختها المطبوعة والإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في تنفيذ المبادرات والحملات الاتصالية بما يخدم أهدافهما المشتركة.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مواصلة مجلة الدفاع جهودها لتعزيز نطاق شراكاتها الإعلامية لتشمل كبرى الشركات الوطنية الرائدة في توطين الصناعات العسكرية، بهدف دعم القطاع العسكري بالمحتوى المتخصص الذي يُبرز الجهود والنجاحات التي تحققت ضمن مستهدفات رؤية المملكة الطموحة من هذا القطاع الواعد والمتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030م.وتُعدّ مجلة الدفاع، من أوائل المجلات العسكرية العربية، إذ نشر عددها الأول عام 1962م باسم مجلة الجيش العربي السعودي، وتصدر المجلة بشكل ربع سنوي وبنسخة ورقية وإلكترونية.وتركز المجلة على تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وإبراز منجزاتها على الأصعدة العسكرية والوطنية والإنسانية كافة، إلى جانب تقديم محتوى متخصص في المجالات الإستراتيجية والعسكرية، ونشر التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة في المجالات العسكرية والدفاعية.// انتهى //19:09ت م0157