المدينة المنورة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (SMAV)، عيادات طبية في المسجد النبوي للمعتكفين في القسمين الرجالي والنسائي لتقديم خدمة العلاج الطبي التطوعي عند الحاجة.وأوضح الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة المسجد النبوي نايف المطيري بأن هذه المبادرة تعد نموذجًا متميزًا للتطوع الصحي في المسجد النبوي التي تقدم لخدمة ضيوف الرحمن والمعتكفين والمعتكفات والتعامل مع الحالات غير الحرجة التي لا تستدعي الذهاب إلى المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي.يأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الوكالة لتوفير كافة سبل الراحة للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - يحفظهم الله - .// انتهى //19:11ت م0158