واشنطن 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسالتقت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط اليوم المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المُنعقدة حالياً في واشنطن.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغيُّر المناخ، فضلاً عن متابعة نتائج تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.// انتهى //19:36ت م0160