مكة المكرمة ٢١ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٣م واسفعلت الإدارة العامة لتقنية المعلومات برئاسة شؤون الحرمين وبالتعاون مع سدايا إشعارات الدروس العلمية بالمسجد الحرام، عبر تطبيق توكلنا خدمات.وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي أن هذه الخدمات تتيح لضيوف الرحمن التعرف على عنوان الدروس العلمية، ومن يلقيها .من جهته أبان الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي، أن هذا التعاون لتكامل الخدمات مع منصة توكلنا خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما ومواكبة لرؤية المملكة (2030) في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //19:38ت م0161