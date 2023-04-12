ينبع 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بينبع الصناعية العديد من البرامج والأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ التي أسهمت بفضل الله في إسلام عدد من الجاليات البالغ عددهم حتى هذه اللحظة ٥٠٦٣ شخصًا.وتواصل الجمعية تقديم خدماتها للجاليات المتنوعة مابين دروس وكلمات وحلقات تعلم القرآن ورعاية المهتدين الجدد داخل مقر الجمعية وكذلك رحلات العمرة التي استفاد منها ولله الحمد حتى هذه اللحظة قرابة ٥٠٠ شخص ومازالت مستمرة, كما تم تفطير أكثر من ٧٠٠٠ صائم حتى اليوم ومازال المشروع مستمر حتى نهاية الشهر بمشيئة الله.فيما تم تقديم مسابقة رمضانية بهدف استثمار الوقت في هذا الشهر الكريم.// انتهى //19:39ت م0163