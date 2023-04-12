الأحساء 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسقدمت أمانة الأحساء ممثلة بإدارة خدمات العملاء وتجربة العميل الخدمات البلدية لـ 6194 عميلاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م.كما قدمت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للتحول الرقمي، الخدمات الإلكترونية للعملاء في مسارات خدمية تضمنت دعم 579 طلباً لخدمة فرز الأراضي و114 طلباً لدمج الأراضي و21 طلباً لضم زوائد الأراضي ، وإصدار 9 شهادات إتمام البناء ، بالإضافة إلى دعم 466 طلباً لتحديث صكوك الأراضي ، و22 طلباً للمواقف مدفوعة الأجر.وتضمنت الخدمات الإلكترونية المقدمة معالجة 122 طلباً بمنصة اسناد ، والتفاعل مع 194رسالة بريد الكتروني ، وإرسال 330790 رسالة نصية للعملاء ، وإتمام 43 معاملة بلدية إلكترونية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لـ 412 عميلاً عبر المركز السعودي للأعمال.وأكد أمين الأحساء المهندس عصام الملا، استمرار الأمانة في تطوير خدماتها البلدية المقدمة للعملاء ، تعزيزاً للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفق منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر جودة حياة للعملاء.// انتهى //19:40ت م0164