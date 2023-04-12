الوجه 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساعداد / عيسى العنزيتصوير / محمد الشريفتعد شواطىء محافظة الوجه من الوجهات المثلى والمحببة لأهالي المحافظة لتناول وجبات الإفطار الرمضاني، ووجهة للسائحين من المناطق المجاورة بالتزامن مع اعتدال الأجواء على عموم المحافظه.ويشهد "شاطئ زاعم وشاطئ الدرر" إقبال منقطع النظير قبيل حلول أذان المغرب، وسط ماوفرته بلدية المحافظة من خدمات متكاملة وفرق للنظافة على مدار الساعة خدمة لمرتادي الشواطىء.وقامت وكالة الأنباء السعودية باستطلاع آراء عدد من الصائمين المتنزهين، الذين أكدوا في حديثهم لـ "واس" أن الفطور على البحر له طعم مختلف خصوصاً مع مشاهدة غروب الشمس حين تتوارى خلف البحر قبيل الأذان ناهيك على التفكر في عظمة الخالق في أمواج البحر وأصواتها حين تتلاطم بالصخور والشعاب المرجانية.وأوضح المواطن ماجد البلوي بأن الفطور على البحر إحدى العادات لدى أهل الساحل والبعض يتسابق على إقامته، حيث يقيم هذه العادة مع أفراد عائلته في كل سنة بشهر رمضان.فيما يذكر المواطن عبدالعزيز الشمري أحد الزائرين لمحافظة الوجه والقادم من مدينة حائل أن الفطور عند البحر له نكهة خاصة، مشيراً إلى أنه يقطع مسافة 500 كم للتمتع بمشاهدة منظر الغروب والجلوس على الشاطئ والاستمتاع بوجبتي الإفطار والسحور.وعن أشهر الأطباق التي تميز مائدة الأسر بمحافظة الوجه في شهر رمضان المبارك قالت المواطنة عنود الشريف بأن الأسر في المحافظة تعد الشوربه والمطبق والهريسة و السمبوسة والصيادية وعدد من الأكلات البحرية.// انتهى //19:44ت م0165