سكاكا 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأوضحت صحة الجوف أن التطوع الصحي نفذ 3 مبادرات تطوعية استفاد منها 4325 شخصا خلال شهر رمضان المبارك .ونفذ التطوع الصحي مبادرة "رمضانك مفتاح" في مضامير المشاة قدم خلالها فريق التطوع الاستشارات الطبية للزوار في التغذية الصحية وممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، كما قام بقياسات الجسم والسكر والضغط ، كما نفذ مبادرة القافلة الرمضانية بجوار الجوامع بعد صلاة التراويح قام من خلالها المتطوعين بقياسات الضغط والسكر والعلامات الحيوية وتقديم الاستشارات الطبية للمصلين, حيث زارت القافلة 8 جوامع في مدينة سكاكا ، فيما جاءت المبادرة الثالثة "دواؤك في رمضان" قام من خلالها فريق التطوع الصحي من الصيادلة بتقديم الاستشارات الدوائية لطرق تناول الدواء في شهر رمضان المبارك عبر حملات تمت بالمواقع العامة والأسواق .// انتهى //19:56ت م0167