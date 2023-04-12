مكة المكرمة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسبدأت أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ خطتها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وأيام الذروة التي يتزايد خلالها توافد الزائرين والمصلين والمعتمرين على مكة المكرمة، حيث شملت خدمات الأمانة جميع المجالات، واستغلال جميع الإمكانيات المتاحة لها من أجهزة ومعدات وقوة بشرية.وفي مجال النظافة خصصت الأمانة (١٣٥٤٩) عاملًا للعمل في مكة المكرمة خلال هذا الشهر الكريم مجهزين بعدد من الأجهزة والمعدات المختلفة التي يبلغ عددها أكثر من (٩١٢) معدة مختلفة الأنواع والأحجام، كما هيأت عددًا من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات، بالإضافة إلى تخصيص عددٍ من الفرق للقيام بعمليات الكنس اليدوي والكنس الآلي في نظافة المنطقة المركزية حول المسجد الحرام والشوارع الرئيسية ومواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة والساحات والميادين، وبلغ إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها منذ بداية شهر رمضان وحتى يوم أمس أكثر من (139213.7) طن من النفايات والمخلفات.أما في مجال الأسواق فقد قامت البلديات الفرعية ممثلة بإدارات الأسواق بالعديد من الجولات التفتيشية التي شملت الأسواق والمباسط الموسمية المنتشرة في جميع أحياء أم القرى التي تشكل مظهرا جميلًا من المظاهر الرمضانية الأصيلة بالعاصمة المقدسة، حيث تشكل الأمانة العديد من الفرق الميدانية للمرور على جميع هذه المحلات ومتابعتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية كافة ونظامية العاملين بها وللمحافظة على الإصحاح البيئي وعلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسير وفق الخطة الموضوعة في جميع أعمالها خلال هذا الشهر الفضيل، وتم تكثيف الأعمال واستنفار الطاقات لتنفيذ الخطة على الوجه المطلوب خاصة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وقرب إجازة عيد الفطر المبارك .// انتهى //20:03ت م0168