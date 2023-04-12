ولاية دارفور 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتقديم مساعدات غذائية طارئة للأسر المتضررة من الحرائق في محلية السلام التابعة لولاية دارفور بجمهورية السودان.وجرى أمس توزيع 1.150 سلة غذائية، استفاد منها 7,030 فرداً من المتضررين من الحرائق.ويأتي هذا التدخل الطارئ ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في العديد من الدول المتضررة.// انتهى //21:19ت م0182