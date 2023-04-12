سقطرى 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 63 طنًّا و617 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديريتي حديبو وقلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 8,316 فردًا.يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.// انتهى //21:19ت م0183