نيامي 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 29 طنًّا و800 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة بغاروا، وإقليم طاوا بجمهورية النيجر، استفاد منها 3.100 فردٍ بواقع 500 أسرةٍ، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية النيجر للعام 2023م.يأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام، الذي يهدف إلى توزيع 5,145 سلةً غذائيةً في النيجر؛تحقيقاً للأمن الغذائي؛وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء.// انتهى //21:20ت م0184