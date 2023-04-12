القاهرة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور القاهرة حالياً.وبحث الجانبان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية ،والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة.// انتهى //21:24ت م0185