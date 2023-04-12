الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسحقق فريق ستارز كأس البطولة الرمضانية للكرة الطائرة التي أقيمت على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وذلك بعد الفوز على نظيره الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوطين 15/25 - 25/19 - 25/22 - 23/25 - 16/14.وتوج مدير الفعاليات الكبرى بوزارة الثقافة محمد سكجها وعضو مجلس الإدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أحلام العمري فريق ستارز بالكأس والميداليات الذهبية، ونال فريق الهلال الميداليات الفضية، فيما ذهب المركز الثالث والميداليات البرونزية لفريق عربكو.وفي الجوائز الفردية حصل لاعب الهلال غسان البيشي على جائزة أفضل معد، وسعيد الكعبي من الهلال على أفضل ليبرو, وأفضل لاعب مركز 3 حققها محمد عيسى من فريق عربكو، وأفضل لاعب مركز 2 اللاعب جنيد من فريق ستارز، وأفضل لاعب مركز 4 اللاعب فؤاد السعيد من الهلال.من جهته عبر المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للكرة الطائرة نايف العبيد، عن سعادته بنجاح البطولة بالشراكة بين اتحاد الطائرة ووزارة الثقافة, مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه البطولات المتميزة في شهر رمضان تساهم بشكل كبير في نشر ورفع مستوى المشاركة في اللعبة, مؤكداً حرص الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على دعم جميع البطولات والمناشط التي تساهم في رفع نسبة الممارسة الرياضية.// انتهى //21:38ت م0188