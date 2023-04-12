عدن 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسقام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 3 آلاف طن متري من التمور لبرنامج الأغذية العالمي، لتوزيعها على 1.8000.000 فرد في ست محافظات يمنية.وأكد مدير مكتب الأغذية العالمي في عدن مـارك جوردن على أهمية تلك المساعدات المقدمة من المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والتي ستسهم في تلبية احتياج المحتاجين والمتضررين باليمن، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع تتم وفق آلية دقيقة تستهدف المستحقين.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وتحسين ظروفه المعيشية في جميع المجالات.// انتهى //21:44ت م0193