أبوعريش 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واساختتمت اللجنة السعودية للألعاب الشعبية " بطولة جازان للضومنة "، التي أُقيمت بمقر نادي اليرموك بمحافظة أبوعريش بحضور المدير التنفيذي للجنة إبراهيم الشريدة .وتنافس في البطولة عشرون فريقًا من مختلف محافظات منطقة جازان، حيث جرى تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، بهدف تعزيز ممارسة الألعاب الشعبية بين أفراد المجتمع.// انتهى //21:44ت م0194