ثقافي / اللجنة السعودية للألعاب الشعبية تختتم بطولة جازان " للضومنة "
الأربعاء 1444/9/21 هـ الموافق 2023/04/12 م واس
أبوعريش 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس
اختتمت اللجنة السعودية للألعاب الشعبية " بطولة جازان للضومنة "، التي أُقيمت بمقر نادي اليرموك بمحافظة أبوعريش بحضور المدير التنفيذي للجنة إبراهيم الشريدة .
وتنافس في البطولة عشرون فريقًا من مختلف محافظات منطقة جازان، حيث جرى تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، بهدف تعزيز ممارسة الألعاب الشعبية بين أفراد المجتمع.
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21:44ت م
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