جاكرتا 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - أمس الأول- 41 طنًّا و612 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في منطقة جاوة الوسطى بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 4.040 فردًا بواقع 1.010 أُسَر، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام إندونيسيا لعام 2023م.يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية، الذي يهدف إلى توزيع 6,687 سلةً غذائيةً رمضانيةً، يستفيد منها 33,435 فردًا في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.// انتهى //21:46ت م0195