دكا 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 24 طنًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدن أمتولي، ومرول، وغنج، وباغرهات بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 1.000 أسرة بواقع 6.000 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنغلاديش للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //21:46ت م0196