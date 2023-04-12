أنتاناناريفو 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسالتقى فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالعاصمة أنتاناناريفو، المدير العام للمكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في جمهورية مدغشقر الجنرال إيلاك أوليفييه أندرياكازا والعقيد فالي أريتيانا فابيان.وبحث الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية في مدغشقر.وأوضح فريق المركز خلال اللقاء أن المملكة العربية السعودية سُتقدم مساعدات غذائية عينية بقيمة (2) مليون دولار أمريكي لجمهورية مدغشقر وذلك للإسهام في دعم احتياجها الغذائي، بالتعاون مع المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر.ومن جانبه أعرب الجنرال إيلاك أوليفييه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموّ ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تقديم هذه المساعدات للمحتاجين في مدغشقر، مبيناً أن المملكة أول من بادر في تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الأعاصير في بلده.// انتهى //22:12ت م0205