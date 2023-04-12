الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، حيث أوصت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة إلى أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.كما أكدت الهيئة على أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة لأهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.// انتهى //22:16ت م0206