عام / "الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة الرياض
الأربعاء 1444/9/21 هـ الموافق 2023/04/12 م واس
الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك يشمل ( الرياض العاصمة- والأفلاج - والرين - والسليّل- ووادي الدواسر )، من الساعة الثالثة من مساء اليوم وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الخميس -بمشيئة الله-.
وبدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.
// انتهى //
22:32ت م
0208