الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك يشمل ( الرياض العاصمة- والأفلاج - والرين - والسليّل- ووادي الدواسر )، من الساعة الثالثة من مساء اليوم وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الخميس -بمشيئة الله-.وبدوره أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.// انتهى //22:32ت م0208