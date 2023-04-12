الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسأصدر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة جدول مباريات كأس النخبة للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 م في نسختها الـ 24 بمشاركة بطل الدوري نادي الأهلي والوصيف الهلال والابتسام صاحب المركز الثالث والفيصلي رابع الترتيب، علماً أن البطولة ستقام خلال الفترة من 30 أبريل و حتى 3 مايو 2023م على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة القطيف.وتنطلق المنافسات يوم الأحد 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023 م بمواجهة الأهلي أمام الفيصلي عند الساعة 4:30 عصراً، فيما يقابل الهلال نظيره الابتسام 7:30 مساءً، ويوم الاثنين يقابل الهلال الفيصلي، وفي المواجهة الثانية يلعب الأهلي مع الابتسام، وسيكون يوم الثلاثاء راحة للفرق.وتختتم المنافسات يوم الأربعاء 3 مايو بلقاء الابتسام مع الفيصلي عند الساعة 4:30 عصراً واللقاء الأخير بين الأهلي والهلال عند الساعة 7:30 مساءً.‏يُذكر أن الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة النخبة للكرة الطائرة، وحقق الهلال لقب البطولة 15 مرة، ويأتي الأهلي ثانياً بـ7 ألقاب، فيما ذهبت نسخة 2014 لصالح الوحدة.// انتهى //22:38ت م0211