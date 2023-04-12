رفحاء 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واستعرض عدد من الطاهيات السعوديات بمحافظة رفحاء، أنواع المأكولات والأصناف المتعددة بشكل يومي التي يعدنها في منازلهن ومن ثم عرضها للبيع في عدداً من محال العرض المخصصة بذلك، وبما يتوافق مع ضوابط وشروط الصحة والبيئة ،أو توصيلها للمنازل في حال الطلب.وتتفنن الطاهيات في أنواع الطبخ والمأكولات الرمضانية من أصناف متعددة، مثل القرصان والجريش والمرقوق، والهريس،والسنبوسة والشوربة، وشتى أنواع الفطائر والمعجنات والحلويات،ليختار منها المستفيد الذي يرغبه لتقديمه على سفرة رمضان، خاصةً عند الإفطار والسحور في هذا الشهر المبارك، الذي يزدهر فيه نشاط هؤلاء الطاهيات.// انتهى //22:38ت م0213