الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسيواجه المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب غداً، نظيره المنتخب التونسي في ختام مباريات الدور التمهيدي من البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب مواليد 2002، التي تقام منافساتها في تونس، على صالة رشاد خوجة بالمهدية، بمشاركة 4 منتخبات.ويمتلك شباب الأخضر نقطتين في رصيدهم، بعد تغلبهم على المنتخب الليبي بنتيجة 25-21، وخسارته في المواجهة الأولى أمام منتخب الجزائر الذي يمتلك نفس الرصيد النقطي بنتيجة 29-30، فيما يتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 4 نقاط، ويقع منتخب ليبيا في الترتيب الرابع بدون أي نقاط.// انتهى //22:43ت م0214