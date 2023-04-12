الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسغادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية اليوم، إلى المكسيك للمشاركة في بطولة ACAPULCO الدولية، التي ستنطلق الجمعة المقبل، وتستمر حتى 16 أبريل الجاري، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة في الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل.وتأتي مشاركة الأخضر في البطولة بعد الدعوة التي تلقاها من الاتحاد الدولي للعبة للمشاركة في البطولة الدولية التي ستشهد مشاركة منتخبات المكسيك وأمريكا وكولومبيا.يذكر أن أخضر الشاطئية يحتل الترتيب 29 عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية الذي أصدره مؤخرًا عن الربع الأول لعام 2023.// انتهى //22:53ت م0215