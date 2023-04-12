لندن 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسشهد مسرح شكسبير في لندن للمرة الأولى في تاريخه إفطارًا جماعيًا حضره عددٌ كبيرٌ من المسلمين وذلك ضمن مبادرة " الإفطار المفتوح" الرمضاني الذي يقام في عدة أماكن ثقافية رائدة في 10 مدن بريطانية.وصدح الأذان للمرة الأولى بين أروقة المسرح العريق، وإقامة صلاة الجماعة، بعد ذلك قدمت عدد من الفقرات للتعريف بالدين الإسلامي وشهر رمضان المبارك، وسادت الفعالية أجواء مميزة.من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي للمسرح أمير إدن بالحضور قائلًا: "لم نتخيل قط استضافة إفطارِ رمضاني في مسرحنا" مقدماً شكره لإدارة المسرح على تلك الخطوة التي تؤكد قوة قيم الانتماء والوحدة.ويعد المسرح أحد أكبر المسارح التاريخية في العاصمة البريطانية لندن، ومركزًا ثقافيًا وتعليميًا، يقصده الجميع من أنحاء العالم لحضور عروضه.الجدير بالذكر أن نسبة المسلمين في إنجلترا وويلز تشهد ازديادًا وفقًا لمكتب الإحصاء البريطاني (ONS) بمقدار 1.2 مليون في السنوات العشر الأخيرة، ليصل عدد السكان المسلمين إلى 3.9 ملايين في عام 2021.// انتهى //23:02ت م0216