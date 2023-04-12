طريف 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنَفَّذَتْ جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف، 11 مشروعًا وبرنامجًا بَلَغَتْ قيمتُها أكثر من 600 ألف ريال للمستفيدين من خِدْمَاتِها،وذلك خلال المدة من 1 - 20 رمضان الجاري، ضمن مبادرة "أبشر بالخير" بنسختها الثالثة.وتَنَوَّعَتْ مشروعاتُ الجمعية ومبادراتها لتشمل برنامج كفالة الأيتام الشهرية بمبلغ 97000 ريال،وبرنامج كفالة الأرامل بمبلغ 59400 ريال،ومساعدات طبية بقيمة 4000 ريال، و80 جهاز تكييف بمبلغ 207000 ريال عبر منصة إحسان استفاد منه 80 أسرةً، وتسديد فواتير كهرباء بمبلغ 2000 ريال، وتفريج كربة بمبلغ 8200 ريال،وتوزيع 275 سلةً رمضانيةً وتوزيع 375 كرتونَ تمرٍ، وتوزيع 600 بطاقة سنابل الخير بمبلغ 60000 ريال لـ600 مستفيد ومستفيده، وتوزيع 393 وجبةَ فطورٍ وسحورٍ بمبلغ 14148 ريالًا،وترميم منازل 10 أُسَرٍ بمبلغ 184000 ريال.// انتهى //23:02ت م0217