أبها 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واستواصل محافظات منطقة عسير التنافس في المجالات الثلاثة (القوة، الوعي، العطاء) ضمن مبادرة "أجاويد" التي أطلقتها هيئة تطوير المنطقة بإشراف عام من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة.وأعلنَ مدير عام التنمية المجتمعية بهيئة تطوير منطقة عسير، قائد المبادرة الدكتور ناصر آل قميشان، إغلاق التسجيل في منافسات "أجاويد"، موضحًا أن عدد المبادرات المسجلة تجاوزت 5 آلاف مبادرة نوعية، من مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد المبادرات في مسار العطاء 3144، وفي مسار الوعي 1676، وفي مسار القوة 780 مبادرة، ولايزال العمل مستمرًا في المبادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.وأشار الدكتور آل قميشان، إلى أن "أجاويد" كشفت حجم المبادرة المجتمعية لكل ما يطرح في منطقة عسير وإقبال المجتمع على الأعمال التطوعية والمنافسة في الأعمال الخيرية والمسارعة لكسب الأجر والمثوبة في شهر البذل والعطاء.وبيَّن قائد المبادرة أن جميع المبادرات المسجلة متفاوتة في جودتها وحجم تأثيرها ومعايير تقييمها، مضيفًا أن بعضها أغلق وأخرى لاتزال قائمة، كما أن هناك مبادرات مستقبلية سيتم الإعلان عنها، مشيدًا بالإقبال الذي حظيت به المبادرة وحجم المتطوعين الذين يعملون في خدمة المنطقة ويرغبون في تجويد أعمالهم، معربًا عن أمله في أن تكون المبادرة حققت أهدافها المتمثلة في تجويد الأنشطة الرمضانية، واستنهاض همم الأجاويد لعمل الأنشطة، ووضعها وفق منهجية إستراتيجية تطوير منطقة عسير.وأوضح، أنه يجري حاليًّا البدء في رفع المبادرات المميزة في كل مسار عن طريق المحافظات، بواقع 10 مبادرات في كل مسار، على أن تبدأ لجان التحكيم في نهاية هذا الشهر بتقييم هذه المبادرات تقييمًا دقيقًا وفق المعايير المعلنة سابقًا، مثمنًا الجهود المبذولة، مقدمًا شكره لكل من عمل وبذل جهدًا في تقديم المبادرات، وخروج المنافسات بالشكل اللائق.// انتهى //23:18ت م0218