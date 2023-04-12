العلا 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واستعد "الغراميل" التي تنتشر في شمال محافظة العلا، واحدة من أندر وأجمل التشكيلات الصخرية الطبيعية، التي تبدو بأشكالها العمودية الواقفة وكأنها قصور وتحف فنية تشكلت نتيجة عوامل التعرية من فروقات حرارية، ورياح، وأمطار نحتتها منذ آلاف السنين.كما تمثل الغراميل إحدى نقاط الجذب السياحي في المحافظة، حيث يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم، متجولين داخل متحفها الصخري المفتوح، للبحث عن الهدوء، وتأمل الطبيعة، والابتعاد عن زحام المدن والتلوث الضوئي، وتصوير ومشاهدة مجرة درب التبانة بشكل واضح.وورد مسمى الغراميل في الكثير من الروايات والكتب، ففي كتاب لسان العرب لإبن منظور قيل غرمل الغُرْمولُ الذكر الضخم، ووردت بهذا الاسم القديم في كتاب معجم البلدان حيث ذكر ياقوت أن الغَرَامِيلُ هضاب حمر.والتقطت عدسة " واس " مجموعة من المشاهد لطبيعة للغراميل بتكويناتها الصخرية، ذات الأحجام المتنوعة والأعداد الكثيرة، والتي شكلت صورة بديعة من صنع الخالق.// انتهى //23:44ت م0226