جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسوصل فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الليلة إلى جدة.وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة يحيى لاوال، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //00:45ت م0008