جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمكتبه في مقر الإمارة بجدة، قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد بن علي الدبيس.وعبر سموه، عن شكره وتقديره لقائد المنطقة الغربية ولمنسوبي وزارة الدفاع بالمنطقة كافة، على مايبذلونه من مجهودات وأعمال في الدفاع عن الوطن، كما استمع لإيجاز عن أعمال القيادة بالمنطقة الغربية.// انتهى //01:29ت م0011