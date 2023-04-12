عام / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل قائد المنطقة الغربية
الخميس 1444/9/22 هـ الموافق 2023/04/13 م واس
جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمكتبه في مقر الإمارة بجدة، قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد بن علي الدبيس.
وعبر سموه، عن شكره وتقديره لقائد المنطقة الغربية ولمنسوبي وزارة الدفاع بالمنطقة كافة، على مايبذلونه من مجهودات وأعمال في الدفاع عن الوطن، كما استمع لإيجاز عن أعمال القيادة بالمنطقة الغربية.
// انتهى //
01:29ت م
0011