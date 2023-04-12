القاهرة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسحقق فريق فيوتشر فوزًا ثميناً على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة تصدر فيوتشر جدول بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بشكل مؤقت برصيد 48 نقطة، فيما جاء فريق المحلة في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق الداخلية مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، ليحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، بينما جاء فريق سيراميكا في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.// انتهى //01:30ت م0013