أبها 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واساختتم نادي أبها الأدبي فعاليته الرمضانية أمس التي جاءت ضمن مبادرة "أجاويد" وأطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير بإشراف عام من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، أمير المنطقة ، رئيس هيئة تطوير المنطقة.ونظم النادي خلال الأسبوعين الماضيين 13 فعالية في مجالات أدبية واجتماعية مختلفة، إضافة إلى تدشين 16 كتابا جديدا من إصدارات النادي .وجاءت آخر الفعاليات بعنوان" بين المنهج والنظرية في النقد الأدبي" ، لمناقشة آليات تشكل النظرية النقدية الجديدة وامتداداتها الفلسفية والذهنية والاجتماعية، إضافة إلى حديث عن نظريات ما بعد الحداثة ودورها في النقد الأدبي.// انتهى //01:31ت م0014