ثقافي / أدبي أبها يختتم فعاليته الرمضانية ضمن مبادرة " أجاويد"
الخميس 1444/9/22 هـ الموافق 2023/04/13 م واس
أبها 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس
اختتم نادي أبها الأدبي فعاليته الرمضانية أمس التي جاءت ضمن مبادرة "أجاويد" وأطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير بإشراف عام من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، أمير المنطقة ، رئيس هيئة تطوير المنطقة.
ونظم النادي خلال الأسبوعين الماضيين 13 فعالية في مجالات أدبية واجتماعية مختلفة، إضافة إلى تدشين 16 كتابا جديدا من إصدارات النادي .
وجاءت آخر الفعاليات بعنوان" بين المنهج والنظرية في النقد الأدبي" ، لمناقشة آليات تشكل النظرية النقدية الجديدة وامتداداتها الفلسفية والذهنية والاجتماعية، إضافة إلى حديث عن نظريات ما بعد الحداثة ودورها في النقد الأدبي.
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