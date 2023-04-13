مكة المكرمة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واستفقد وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور محمد المقبل اليوم مسارات الخدمات التطوعية لكشافة وزارة التعليم التي ينفذها مركز "بادر" التطوعي خلال شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام ضمن خطة مساندة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وقوة أمن المسجد الحرام.ووقف المقبل يرافقه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي على البرامج الكشفية المنفذة في مركز "بادر" والمتمثلة في 7 مسارات خدمة، واطلع على إحصاءات الخدمات المقدمة وشارك طلاب وطالبات الكشافة في مسارات دفع العربات وتنظيم الحشود ووجبات إفطار الصائمين، واطلع على الجهود الإنسانية التي ينفذها مركز "بادر" في خدمة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان الكريم، حيث تجاوزت الساعات التطوعية 42600 ساعة تطوعية منذ بداية شهر رمضان نفذها أكثر من 250 كشافاً وكشافة.وثمن المقبل الجهود المبذولة من مركز "بادر" الكشفي ممثلاً في القيادات الكشفية الرجالية والنسائية وما يقدمونه من خدمات لضيوف الرحمن.// انتهى //02:23ت م0019