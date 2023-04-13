جيزان 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 32 ميدالية في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات 2023م، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم؛ والهادفة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، حيث حقق طلاب وطالبات تعليم جازان 6 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، و 14 ميدالية برونزية.وهنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي الطلبة الفائزين وأسرهم ومدارسهم، عاداً مسابقة الكانجارو إحدى المسابقات العلمية التي تسهم في إبراز جهود الطلبة الموهوبين في مجال الرياضيات، ومحفزة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية2030م لإعداد جيل قادر على تمثيل الوطن في المحافل والمسابقات الدولية .يُذكر أن مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات تعدّ من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ وذلك بهدف تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير مهاراتهم الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، ومساعدتهم على تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.// انتهى //02:33ت م0020