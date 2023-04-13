المدينة المنورة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسقدّم 250 شاباً وفتاة من منسوبي مركز "إيثار" للأعمال التطوعية الطلابية بإدارة تعليم المدينة المنورة خدمات ميدانية لمساندة أعمال الجهات ذات العلاقة بخدمة المصلين والزائرين في المسجد النبوي والجوامع الكبرى التي يقصدها الزائرون في المدينة المنورة.ويشارك الكشافة المتطوعون في تقديم خدمات تنظيم المصلين والحشود في المسجد النبوي خلال أوقات الصلوات والإفطار, كما قدّموا خدمات المساعدة لـ 9610 من كبار السن في المسجد النبوي والساحات خلال الـ 20 يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك, كما شملت جهودهم الميدانية تقديم خدمات إيصال العربات المتحركة إلى 18274 حالة من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة, إضافة إلى مساندة الجهود المرتبطة بخدمة وتنظيم الصائمين أثناء تنظيم سفر الإفطار داخل المسجد وفي الساحات, إلى جانب توزيع أكثر من 90 ألف عبوة مياه مبرّدة على الزائرين في الساحات, كما بلغ عدد الأطفال الذين تم مساعدتهم وضبطهم خلال أوقات الصلوات 4209 أطفال, كما تم توزيع 3894 كرسياً للصلاة داخل المسجد والساحات, في حين استفاد 8274 شخصاً من خدمات إرشاد التائهين والتوعية بمواقع الأبواب والمرافق لخدمة قاصدي المسجد النبوي, كما شارك المتطوعون في جهود خيمة الضيافة والإفطار الرمضاني بالمنطقة المركزية من خلال توزيع 345400 وجبة إفطار على المستفيدين خلال 20 يوماً مضت من الشهر الفضيل.// انتهى //02:34ت م0021