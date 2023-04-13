الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واستأهل الجيش الملكي المغربي إلى المرحلة التالية من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، رغم خسارته بهدف مقابل ثلاثة أمام الاتحاد الليبي في مباراة الإياب، مستفيداً من فوزه ذهاباً بنتيجة 4-1.وسجل ثلاثية فريق الاتحاد اللاعب عبدالغفور مهيري، بينما جاء هدف الجيش الملكي بواسطة مصطفى سهد.وبتلك النتيجة، يلتقي الجيش الملكي مع الوحدة الإماراتي في المرحلة المقبلة من منافسات البطولة.كما تأهل نواذيبو الموريتاني رغم خسارته بهدف دون رد أمام شباب الأردن سجله اللاعب سليم عبيد، مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، ليلتقي في المرحلة المقبلة مع فريق الكويت الكويتي، بحثاً عن بطاقة العبور إلى دور المجموعات.وتأهل الاتحاد المنستيري التونسي إلى المرحلة المقبلة أيضاً، بعد فوزه على فحمان اليمني بهدفين دون رد سجلهما كل من زياد العلوي وأحمد جفالي، بعد انتصاره في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، ليلتقي مع المحرق البحريني، لحسم هوية المتأهل منهما إلى مرحلة المجموعات من البطولة.// انتهى //02:36ت م0022