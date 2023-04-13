المدينة المنورة ٢٢ رمضان 1444 هـ الموافق ١٣ أبريل 2023 م واس‎قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة جلالة السلطان حاج حسن البقية، سلطان بروناي دار السلام، الذي يزور المدينة المنورة حالياً للصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرف بالسلام على رسول الله ﷺ وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.‎ورحّب الأمير فيصل بن سلمان، بجلالة السلطان في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً لجلالته والوفد المرافق طِيبَ الإقامة في المدينة المنورة.‎كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وعلاقات الأخوة والصداقة التي تربط المملكة بسلطنة بروناي دار السلام.// انتهى //02:48ت م0023