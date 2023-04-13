الرياض 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح - رحمه الله -.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //03:57ت م0032