المدينة المنورة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسزار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى اليوم، الفرق الإسعافية والتطوعية المتمركزة بالمسجد النبوي الشريف، واطلع على مدى جاهزيتها خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وعلى أبرز الأعمال بالمنطقة وما وصلت إليه مؤشرات الأعمال خلال شهر رمضان المبارك، فيما اطلع على تجهيزات الآليات والأطقم الاسعافية.كما تخللت زيارته مبنى التموين الطبي والمستودعات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى مبنى التدريب وعدد من المراكز المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومركز التطوع وكذلك مركز الإسناد ومركز اسعاف قباء .والتقى رئيس الهيئة، خلال زيارته، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري؛ حيث ناقشا الجهود التطوُّعية والإسعافية في المسجد النبوي الشريف ، وإسهامات الهيئة لرفع أعداد المُتطوِّعين لخدمة الزوَّار وتوفير أعلى رعاية صحية لهم، وأهمية تضافر الجهود لخدمة المصلين والمعتمرين بشهر رمضان الكريم والتعاون مع جميع الجهات العاملة للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بما يحقق لهم الراحة والطمأنينة.// انتهى //04:03ت م0035