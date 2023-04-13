الدمام 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واسزار وفد من أعضاء اللجنة الاجتماعية بشركة معادن برأس الخير مستشفى النعيرية العام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، وذلك ضمن برنامج زيارة أصدقاء المرضى الذي تقوم به الشركة.وكان في استقبال الوفد مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية حمد القحطاني وعدد من منسوبي المستشفى.واستعرض " القحطاني " مسيرة نماء وتطور القطاع الصحي في ظل ما يشهده من دعم متواصل من تجمع الشرقية الصحي للرقي بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة النعيرية، كما شاهد الجميع عرضا مرئيا عن القطاع الصحي، وجرى خلال الزيارة مناقشة أهمية تعزيز دور المسؤولية المجتمعية والتعاون المشترك والتأكيد على أهمية خلق شراكات مجتمعية بناءة تخدم أهالي المحافظة .وتجول الوفد بالمستشفى مقدمين الهدايا للمرضى المنومين ومراجعي قسم الطوارئ.وفي ختام الزيارة ثمنت لجنة الخدمة الاجتماعية بشركة معادن برأس الخير الدور الذي يقوم به مستشفى النعيرية العام والإنجازات التي يحققها، وسعيه لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين والتي تدل على منظومة العمل المتميزة .// انتهى //04:31ت م0040