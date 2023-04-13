الطائف 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز افتراضيا عبرالاتصال المرئي، مع مدير مركز خدمات الطائف للأوقاف طلال العبيدي، بحضور رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، وأمين المحافظة المهندس ناصر الرحيلي .وأكد سمو محافظ الطائف أهمية تطويرالأوقاف وتعزيز دورها التنموي في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية لكونها أحد الموارد الاقتصادية المهمة، ومن أدوات المسؤولية الاجتماعية التي تسهم في تحقيق التكافل بين المجتمع وتنميته.من جانبه أوضح مدير مركز خدمات الطائف للأوقاف أنه إلحاقا للاجتماع السابق واصل الاجتماع الحالي مناقشة الحلول المقترحة لعدد من الأصول العقارية والوقفية بالمحافظة، وعرض التحديات وإيجاد الحلول برعاية سمو المحافظ، للتمكين وسرعة طرح الأصول للاستثمار بما ينعكس إيجابا على المحافظة بشكل عام.وختم سمو الأمير سعود بن نهار الاجتماع بوضع اقتراحات وخطة تنفيذية قسمت على مراحل للنهوض بالمشروع .// انتهى //04:31ت م0041