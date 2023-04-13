كانبيرا 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واساعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان اليوم ان معدل البطالة في أستراليا ظل ثابتًا عند 3.5% في مارس 2023م وهو أدنى مستوى له منذ 50 عامًا.وقالت رئيسة قسم إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات لورين فورد"مع زيادة التوظيف بنحو 53 الف شخص،وانخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1600 شخص،ظل معدل البطالة في مارس الماضي دون تغيير عند أدنى مستوى له منذ 50 عامًا عند 3.5%".// انتهى //06:37ت م0045