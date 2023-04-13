الرباط 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، تأكيد اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار والمراقبة، أن تموين الأسواق المغربية يتواصل في ظروف جيدة، مع تنوع في المنتجات، رغم ارتفاع الأسعار.كما تحدثت الصحف عن اجتماع زعماء الأغلبية المرتقب اليوم، لمناقشة الإجراءات الحكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ودراسة سبل التقليص من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.وتطرقت صحف الرباط الى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الصومال، ودعوته إلى تحرك إنساني دولي عاجل لتوفير مساعدات غذائية للشعب الصومالي الذي أصبح مهدداً بمجاعة قاتلة.وتناولت صحف الخميس حالة الترقب في اليمن، وخصوصا وسط أهالي الأسرى والمختطفين، في انتظار البدء في عملية تبادل 880 أسيرا وفق الاتفاق الذي جرى بين الحكومة وجماعة الحوثيين في 20 مارس الماضي.اقتصاديا أفادت الصحف أن صندوق النقد الدولي قد أعرب عن توجهات سلبية بشأن توقعات أسعار النفط العالمية، مشيرًا إلى أنها ستنخفض بأكثر من 24٪ في العام الحالي، بعد تدهور آفاق النمو في الاقتصاد العالمي.// انتهى //07:06ت م0047